Что такое грыжа спортсмена и почему она грозит не только профессиональным атлетам

Больше двигаться не всегда полезно.

По статистике спортивная грыжа – частая проблема футболистов и хоккеистов, также ей страдают регбисты, теннисисты, фехтовальщики, легкоатлеты. Но она может беспокоить и просто активных людей, которые занимаются любительским спортом или ходят в тренажерный зал.

У профессиональных хоккеистов, играющих в НХЛ, спортивные грыжи составляют около 10% всех спортивных травм. В 2019 году из-за операции по удалению такой грыжи Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский пропустил Лигу наций, в апреле 2022 года профессиональный российский теннисист Даниил Медведев перенес подобную операцию. На самом деле список можно продолжать бесконечно, потому что грыжи у профессиональных (и не только) спортсменов – очень распространенное явление.

Мы спросили у врача, почему развиваются спортивные грыжи, можно ли их избежать и реально ли вылечить такую грыжу без операции.

На вопросы отвечает Андрей Алексеевич Юрин, врач-хирург, герниолог холдинга «СМ-Клиника », член Российского общества хирургов.

Как спорт провоцирует грыжу? Как она развивается?

Спортивная грыжа возникает при ослаблении мышц и сухожилий в нижней части передней брюшной стенки. Такая грыжа образуется там, где брюшная стенка слишком тонкая, внизу живота, ближе к паху.

Любой спорт, а особенно профессиональный, связан с чрезмерными физическими нагрузками. Однако в норме они не приводят к грыжам. Чтобы у человека возникла спортивная грыжа, должна быть генетическая предрасположенность, то есть в соединительной ткани должны быть дефекты, из-за которых мышцы и связки легко травмируются. Доказано, что нарушение метаболизма белка коллагена выступает главным биологическим фактором такой грыжи. Поэтому однозначно сказать, что именно спорт провоцирует грыжу, нельзя.

Но спортивная грыжа (или пубалгия) названа так неспроста, она действительно чаще всего возникает при занятиях спортом. Обычно при таких, которые связаны с внезапными изменениями направления, наклонами или скручиваниями корпуса – футболом, теннисом, хоккеем.

Говорят, что спортивные грыжи возникают из-за некачественной разминки и заминки – это правда так?

Если человек решил пропустить разминку перед тренировкой или заминку после, риск спортивной грыжи возрастает в разы. Благодаря разминке увеличивается производительность мышц, улучшается проводимость мышечных волокон, повышается мощность движений, мышцы получают больше кислорода для работы, улучшается передача нервных импульсов, растет скорость реакции и снижается риск получить травму. Разогрев повышает эластичность мышц и сухожилий, так что они способны растянуться на большую длину без повреждений.

Чтобы снизить риск спортивной грыжи, важно не пропускать разминку и заминку. Но также важно обращать внимание на правильность выполнения упражнений, чтобы минимизировать излишнее давление на ткани.

Какие физические нагрузки увеличивают вероятность появления грыжи спортсмена?

Любой спорт может привести к грыже. Регулярный подъем тяжестей, избыточное напряжение мышц брюшной стенки, повреждение и износ сухожильно-мышечного каркаса, повреждение нервных окончаний мышц, все это помогает ей появиться. Даже неправильное выполнение упражнений на пресс дома может стать фактором риска.

Но это не означает, что физические нагрузки нужно запретить. Главное – подходить к их выполнению правильно. Для этого могут потребоваться консультации квалифицированных тренеров, но оно точно стоит того. Если говорить про профессиональных спортсменов, то они попадают в группу риска, потому что зачастую вынуждены длительно и интенсивно тренироваться.

К видам спорта, которые чаще всего приводят к спортивным грыжам, можно отнести футбол, хоккей, регби, теннис, единоборства. Однако важно понимать, что у части спортсменов никогда не будет такой грыжи даже при изнурительном тренировочном процессе, а у других она возникнет при одном неудачном повороте. Все дело в генетической предрасположенности.

Грыжа спортсмена возникает спонтанно? Или это медленно прогрессирующая история и есть возможность «поймать» ее в процессе?

Грыжа возникает спонтанно из-за чрезмерной нагрузки на мышцы и сухожилия. Обычно в этот момент человек чувствует резкую сильную боль в области паха, преимущественно сбоку.

Если грыжа уже появилась, она никуда не исчезнет, а будет только прогрессировать. Остановить ее рост невозможно.

Как понять, что что-то не так? Какие симптомы у грыжи спортсмена?

Заподозрить спортивную грыжу можно по характерной острой боли внизу живота, которая возникает во время занятий спортом. Обычно она усиливается при беге, наклонах, чихании или кашле, потому что в этот момент напрягаются мышцы передней брюшной стенки, а нервные окончания раздражаются. Иногда возникает тянущая или ноющая боль.

Спортивная грыжа хорошо прощупывается, когда человек напрягает мышцы пресса, например, поднимается из положения лежа или смеется. Если положить на грыжу руку, можно почувствовать, как что-то перемещается под ней. Но точно сказать, грыжа это или нет, может только врач после очной консультации.

Какой врач занимается лечением спортивных грыж?

Диагностикой и лечением спортивных грыж занимается врач-хирург или профильный специалист – герниолог. Герниология – это раздел абдоминальной хирургии, изучающий причины и условия возникновения грыж, механизмы их развития, виды и локализацию. Если есть возможность, лучше идти именно к профильному специалисту по грыжам, а не к хирургу общей практики.

Насколько сложно поставить правильный диагноз и не перепутать спортивную грыжу с другим заболеванием? Как проходит диагностика?

Обычно врачу-герниологу достаточно уточнить жалобы и провести осмотр, чтобы поставить точный диагноз. В ходе консультации врач может попросить человека присесть, либо приподнять верхнюю часть тела из положения лежа. При спортивной грыже любое из этих движений обычно провоцирует дискомфорт или боль.

В дополнение к осмотру врач может назначить визуализирующие исследования – УЗИ, КТ или МРТ. На снимках будут видны участки воспаления и разрывы в мышцах и связках. Результаты этих обследований пригодятся, если потребуется операция.

Многие известные спортсмены говорят, что вылечили грыжу с помощью операции. Она всегда нужна или есть способы справиться медикаментозно?

Если спортивную грыжу диагностировали у взрослого человека, то она, скорее всего, уже не исчезнет сама по себе. Чтобы избежать осложнений, проводят операцию. Это наиболее эффективный способ лечения, который позволяет человеку быстро вернуться к тренировкам и вести привычный образ жизни.

Наиболее эффективно оперировать такие грыжи лапароскопическим способом с использованием видеоэндоскопа. Это малотравматичное вмешательство. Чтобы грыжа не образовалась снова, используется специальная хирургическая сетка. Уже через неделю после такой операции можно тренироваться.

Говорят, грыжу можно заклеить тейпом или пластырем и тренироваться дальше. В этом есть хоть доля правды?

С грыжей можно сделать все что угодно, только это не поможет. А вот навредить может вполне. В брюшной полости находятся легко смещаемые органы, такие как толстая и тонкая кишка. Если в передней брюшной стенке возник дефект, может произойти выпячивание части органов. В результате нарушается кровоснабжение, возникает отек. Такое осложнение называется ущемлением грыжи. В этом случае человек испытывает сильнейшую боль, ему нужна экстренная операция. Ни о каком быстром восстановлении и малоинвазивном вмешательстве речи уже не идет, главное в таком случае – спасти жизнь пациента.

Какие существуют способы профилактики спортивной грыжи?

Учитывая, что спортивная грыжа во многом зависит от генетической предрасположенности, профилактировать ее сложно. Однако кое-что сделать все-таки можно: не пропускать разминку и заминку, выполнять упражнения, направленные на улучшение гибкости, не заниматься до изнеможения. Кроме того, важно в целом вести здоровый образ жизни: разнообразно и сбалансированно питаться, употреблять достаточное количество жидкости, спать не меньше семи часов в сутки, своевременно лечить острые и контролировать хронические заболевания.

Если человек занимается спортом профессионально, ему следует обсудить профилактику спортивной грыжи с врачом-герниологом. Специалист составит индивидуальный план профилактических мероприятий и обследований , которые помогут выявить признаки грыжи на ранней стадии, когда лечение окажется наиболее простым и быстрым.

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*Перед получением услуги необходимо проконсультироваться со специалистом. Имеются противопоказания.

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Фото: pexels.com /Kindel Media, cottonbro studio, Li Sun, Ivan Samkov; herniaonline.com