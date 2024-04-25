Разбираемся с фильмом «Неожиданные связи». Что можно узнать о своих предках из генетического теста?

На самом деле мало.

В апреле в кинопрокат вышла французская комедия «Неожиданные связи». Герои решают пожениться и наконец познакомить родителей. А чтобы знакомство прошло легче и запомнилось надолго – подарить родителям результаты ДНК-тестов, которые раскроют тайну их происхождения.

Казалось бы, что может пойти не так? Ну кроме того, что родители невесты считают, что они аристократического происхождения и в их венах течет чистейшая французская кровь. Генетический тест показывает, мягко говоря, неожиданные результаты.

Разбираем, что в фильме правда, а что нет? Можно ли доверять результатам генетических тестов и что можно узнать из такого теста о своем происхождении?

Зачем нужен ДНК тест

Считается, что генетический тест может рассказать о происхождении далеких предков, которые дали начало роду, показать, доля каких популяций (татар, французов, русских) есть в генах, как путешествовали по миру пра-пра-пра-прабабушки и дедушки.

Многие люди сдают тесты, чтобы точно выяснить, кто они по национальности. Некоторые считают, что так смогут получить гражданство или подтвердить, что они чистокровные представители определенной национальности. Но здесь возникают сложности, ведь генетический тест показывает происхождение очень приблизительно.

Генетический тест определяет не происхождение и национальность, а гаплогруппу

Почти в каждой человеческой клетке содержится набор из 23 пар хромосом – особых Х-образных структур, в которых хранится ДНК. По одной хромосоме из каждой пары достается ребенку от матери и от отца в момент зачатия, и вместе с ними – набор генетических данных.

В ДНК хранится информация и о более дальних родственниках: примерно по 25% генетического кода ребенок получает от дедушек и бабушек, по 12,5% – от прадедушек и прабабушек. С пра-пра-пра родственниками его объединяет еще меньший процент генов.

Анализ ДНК позволяет определить особые генетические маркеры, которые передаются из поколения в поколение: Y-хромосому и митохондриальную ДНК. За все время существования людей на Земле человеческий геном накопил миллиарды изменений, но в ДНК все равно остаются маркеры, которые указывают на изначальные признаки, от которых уже произошли мутации. Эти признаки объединяют в гаплогруппы. Именно они показывают, из какой части света пошел род человека.

Чтобы определить гаплогруппу у мужчин, в их ДНК исследуют Y-хромосому. Она передается только по мужской линии (у женщин в клетках по две X-хромосомы).

Митохондриальная ДНК передается по женской линии и определяется и у мужчин и у женщин. Это генетический код, который содержится не в ядре клетки, а в особых клеточных структурах – митохондриях.

Поэтому генетический анализ для мужчин показывает гаплогруппы по материнской и отцовской линии, а для женщин – только по материнской.

Гаплогруппы обозначаются в виде первой заглавной буквы и чередования маленьких букв и цифр, например R1b1, H6a1, G2b, I1a1b. Первая буква в названии означает основную группу и происхождение самого дальнего предка, а остальные буквы и цифры используются для более поздних изменений в ДНК.

Результатам генетического теста на происхождение нельзя доверять на 100%

Анализируя гаплогруппы, можно установить происхождение человека. Правда, в генетике нет привычных национальностей или этносов, ученые используют более точные понятия – популяция и популяционный состав, которые отражают именно географическое происхождение.

Дело в том, что национальность определяется в большей степени культурными нормами, а не генетическими показателями. Популяция же – это общность людей, которая долгое время проживала на одной территории и в которой более половины союзов заключались внутри группы.

Есть территории, на которых преобладают одни и те же «кусочки» ДНК. Например, большое количество людей с похожими генами живут на территории Франции, Испании и Великобритании.

Например, сделав генетический тест, человек узнает, что его гаплогруппа – R1b. Это группа, наиболее распространенная в Западной Европе и на Южном Урале. Встречается также в Центральной Азии, Восточной Европе, Северной Африке, в некоторых арабских странах. То есть человек может жить на Урале и быть русским в шестом поколении, но в результатах генетического теста увидит, что его предки жили где-то между Восточной и Центральной Европой. Тест не скажет, где конкретно.

Так выглядит популяционный состав в результатах генетического теста автора статьи

Для того, чтобы определить происхождение человека, генетики сравнивают образцы его ДНК с эталонными ДНК представителей разных популяций – итальянцев, шведов, русских. Эталонная ДНК – это генетический код, собранный учеными из ДНК людей, которые традиционно проживают на определенной территории. Если в генетическом коде будут найдены схожие гены, можно сказать, что предки человека могли быть родом именно оттуда. Но точно назвать страну происхождения все равно нельзя.

Обычно генетические тесты на происхождение делают в частных лабораториях. У каждой такой лаборатории есть своя база данных и эталонные образцы, с которыми сравнивают генетический код клиентов.

Основная проблема таких тестов в том, что базы данных лабораторий сильно ограничены. Чем больше компания и ее база, тем точнее будут результаты, но все равно они никогда не дотянут до 100%.

Если сдать такой тест в России и, например, в Великобритании, результаты и вовсе могут оказаться разными, потому что базы данных сильно отличаются.

Сделать генетический тест без согласия человека нельзя по закону

В «Неожиданных связях» герои фильма отдали на генетический анализ волосы, собранные с одежды и расчесок родителей. Действительно, на волосах, ногтях, клетках кожи и вообще любом биоматериале можно провести исследование, но обычно в генетические лаборатории предоставляют соскоб буккального эпителия, то есть клетки слизистой оболочки с внутренней стороны щеки. Взять их без ведома человека невозможно, даже во сне.

В теории, даже если получить биоматериал для анализа получится, в лаборатории его, скорее всего, не примут. Проведение генетического теста без согласия человека незаконно и считается нарушением прав человека и конфиденциальности чувствительных данных, поэтому использование такой информации может иметь серьезные правовые последствия.

В определенных ситуациях, таких как уголовные расследования или медицинские судебные экспертизы, генетическую информацию могут получить без согласия. Однако это точно не касается так называемой развлекательной генетики, в которую входят такие тесты на происхождение.

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Сценаристы могут создать увлекательный сюжет вокруг генетики, и художественные допущения в кино необходимы для интриги, но в реальной жизни лучше не полагаться на результаты генетического теста в вопросах происхождения и национальности. Такие тесты показывают лишь степень схожести генов человека с базой данных компании, но никогда не скажут точно, кто он по национальности. Право определиться все равно остается за ним.

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Фото: Roland Weihrauch/dpa/Globallook Press/Global Look Press ; imdb.com ; unsplash.com /Warren Umoh