Стало известно, куда отправится Хави Симмонс этим летом – ранее он уже выступал за эту команду

Хави Симонс провел солидный сезон 2023/24 в аренде в «РБ Лейпциг», забив 25 мячей в 43 матчах за немецкую команду, прежде чем вернуться на «Парк де Пренс».

Впечатленные талантом 21-летнего футболиста, несколько топ-клубов, включая «Челси», «Ман Сити» и «Барселону», уже выразили желание подписать Хави.

Французский клуб, готов избавиться от игрока, но не может из-за специального пункта в его контракте, поэтому снова планирует отправить его в аренду летом.

И, по данным Le Parisien, «Барса» является фаворитом в борьбе за Симмонса, поскольку и клуб, и сам игрок положительно смотрят на такое развитие событий.

Напомним, что Хави Симонс выступал за «Сине-гранатовых» в академии Ла Масии с 2010 по 2019 год, прежде чем отправиться в Париж в качестве свободного агента.