Неймар не вернется на поле с начала сезона 2024/25 – тренер «Аль-Хилаля» прокомментировал сроки восстановления бразильца

Неймар может пропустить начало сезона 2024/25 Саудовской профессиональной лиги, тренер «Аль-Хилаля» Жорже Жезуш поделился обновленной информацией о восстановлении бразильца.

Неймар перешёл в «Аль-Хилаль» из «Пари Сен-Жермен» в августе 2023 года, подписав двухлетний контракт с клубом. Но бразилец не смог проявить себя в новом чемпионате, поскольку уже в октябре 2023 года он получил травму передней крестообразной связки левого колена во время игры за сборную.

Тренер «Аль-Хилаля» не ожидает возвращения Неймара в ближайшее время: «Время восстановления при такой травме, обычно составляет от 10 до 11 месяцев. Неймар не выйдет на поле в начале следующего сезона. Мы думаем, что он сможет к нам вернуться в сентябре и октябре».

Несмотря на то, что Неймар является лучшим бомбардиром сборной Бразилии с 79 голами, он пропустит Кубок Америки этим летом, что станет серьезным ударом для «пентокампеонов».