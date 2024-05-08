Фото дня 💛🖤💛 С предыдущего финала ЛЧ в «Борусси» осталось лишь 2 игрока - это было 11 лет назад

Они - герои полуфинала.

Команда Эдина Терзича дважды обыграла «ПСЖ» в полуфинале (1:0, 1:0) и в решающем матче на «Уэмбли» встретится с «Реалом» или «Баварией».

В последний раз дортмундцы доходили до финала в 2013 году. Матч тоже проходил в Лондоне, и выиграла его «Бавария» – 2:1. В том матче принимали 2 игрока из нынешнего состава Дортмунда - Марко Ройс - Матс Хуммельс.

Хуммельс – самый возрастной немец, забивший в плей-офф ЛЧ. На данный момент ему 35 лет и 143 дня. Он также третий по возрасту игрок, забивший в полуфинале ЛЧ, после Райана Гиггза (37 лет и 148 дня) и Эдина Джеко (37 лет и 54 дня).

Кстати, последний гол Хуммельса за «Боруссию» в Лиге чемпионов был более 11 лет назад – против «Шахтера» в том же 2013 году.

Марко Ройс же покинет дортмундскую «Боруссию» после завершения сезона. Клуб и 34-летний футболист договорились не продлевать контракт, действие которого истекает в конце этого сезона. Таким образом, для Ройса финал ЛЧ - станет последним матчем за Дортмунд.