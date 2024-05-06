Великолепный ответ Зидана, кто победит в ответном полуфинале «Реала» и «Баварии». Зизу вообще не предвзят

На этих выходных Зинедин Зидан приехал в Майами, чтобы насладиться Формулой-1.

В паддоке такой звезде было трудно избежать журналистов. Его спросили, кто победит в ответном полуфинале между «Реалом» и «Баварией», француз ответил:

«Мадрид. Ну, по крайней мере, я надеюсь на это. Но это будет тяжелая игра. Hala Madrid siempre».

Зизу все еще без клуба, и заявил, что не собирается рассматривать предложения «Баварии»: «Нет. Сейчас я буду просто наблюдать за игрой».

Тренируя «Реал», Зидан дважды проходил «Баварию» в плей-офф ЛЧ: в сезонах-2016/17 и 2017/18.