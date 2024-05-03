Круче всех майские провел Джейми Каррагер - напился прямо на стадионе, жег в прямом эфире и много обнимался

Это вам не картошку сажать.

Джейми Каррагер смотрел матч «Боруссии» и «ПСЖ» на фанатской трибуне дортмундцев. Немецкий клуб дома выиграл первый полуфинал Лиги чемпионов со счетом 1:0. Эксперт CBS Sports Каррагер рассказал, что смотрел эту игру на фанатской трибуне немецкого клуба.

«Я почти ничего не ел. Я съел чизбургер примерно в 14:30, когда приехал в отель. Возможно, это объясняет, почему я так невнятно говорю!

Я выпил около восьми пинт пива на «Желтой стене», у меня новая семья, новые друзья, мы все заботимся друг о друге. Я дал им несколько шиллингов после перерыва!» – сказал экс-защитник «Ливерпуля».