🤩 Вау! Роналду прервал безголевую серию неотразимым ударом в стиле Ибрагимовича 😱
Криштиану Роналду отметился долгожданным голом за «Аль-Наср».
Португалец дважды отличился в полуфинале Кубка короля Саудовской Аравии.
Особенно запомнился первый мяч Роналду, который он оформил на 17-й минуте игры.
Футболисты «Аль-Насра» накрыли оборону «Аль-Халиджа», после чего голкипер соперников неудачно вынес мяч.
Футбольный снаряд попал к португальцу, который нанёс неотразимый удар в касание левой ногой.
Роналду прервал серию без голов из трёх матчей.