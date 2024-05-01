🤩 Вау! Роналду прервал безголевую серию неотразимым ударом в стиле Ибрагимовича 😱

Криштиану Роналду отметился долгожданным голом за «Аль-Наср».

Португалец дважды отличился в полуфинале Кубка короля Саудовской Аравии.

Особенно запомнился первый мяч Роналду, который он оформил на 17-й минуте игры.

Футболисты «Аль-Насра» накрыли оборону «Аль-Халиджа», после чего голкипер соперников неудачно вынес мяч.

Футбольный снаряд попал к португальцу, который нанёс неотразимый удар в касание левой ногой.

Роналду прервал серию без голов из трёх матчей.