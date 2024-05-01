«Мне нужно посетить Албанию». В матче «Реала» и «Баварии» красота была не только на поле - операторы не раз переводили камеры на этих девушек

Полуфинал Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом» был очень хорош, но у оператора все равно были причины, чтобы иногда переводить камеру на трибуны.

В какой-то момент объективы перевелись на двух девушек - предположительно болельщиц «Реала» и предположительно албанок. Одна из них показала знак орла, который изображен на флаге Албании.

Оператору и, возможно, режиссеру трансляции явно понравились эти девушки, поэтому их показали дважды. Во второй раз девушки сложили пальцами знаки сердца.

Фанатам тоже понравилось, вот мнения из соцсетей:

@💭: «Мне всегда нравилась Албания».

@💭: «Девушка делает тот же символ орла Албании, что и Джака в 2018 году».

@💭: «Мне нужно посетить Албанию».

@💭: «Оператор на матче «Бавария» - «Мадрид» заставил меня гуглить рейсы в Албанию».