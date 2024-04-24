Какой же крутой тренер Алонсо - остановил тренировку «Байера» из-за одного неправильного действия игрока

Хаби важна каждая деталь игры.

Команда Хаби Алонсо в последнем матче сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 30-м туре Бундеслиги, проигрывая до 7-й добавленной минуты.

Леверкузенцы, уже оформившие чемпионство на прошлых выходных, продлили серию без поражений до 45 матчей во всех турнирах. У них 38 побед и 7 ничьих.

В сети появилось видео с недавней тренировки «Байера» - после того, как один из игроков сделал длинную передачу, испанец остановил занятие, чтобы показать, как правильно нужно было сыграть.

Алонсо сам взял мяч и продемонстрировал нужный вариант передачи. Какой же крутой тренер кому-то достанется😍