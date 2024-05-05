🎥 «Сампдория» устроила трогательный прием Эрикссону. Свен-Йоран, у которого диагностирован рак, не смог сдержать слез

В 37-м туре Серии Б «Сампдория» с минимальным счетом 1:0 обыграла «Реджану». Теперь команда Пирло поборется за путевку в высший дивизион.

Матч посетил особый гость – Свен-Йоран Эрикссон, тренировавший «Сампдорию» с 1992 по 1997 год. В сезоне 1993/94 швед вместе с командой из Генуи завоевал Кубок Италии.

В январе этого года 76-летнему специалисту диагностировали рак в терминальной стадии. «Я знаю, что в лучшем случае мне осталось около года, в худшем – даже меньше», – говорил Свен-Йоран.

Швед признавался, что всегда мечтал поработать с «Ливерпулем». Мерсисайдцы исполнили его желание: Эрикссон возглавил «красных» в матче легенд против «Аякса». Услышав YNWA, тренер не смог сдержать слез .

«Сампдории» тоже удалось растрогать Свена-Йорана. Перед игрой с «Реджаной» шведа тепло приветствовали болельщики и экс-игроки «Сампдории», которых когда-то тренировал Эрикссон. Встреча с бывшей командой получилась очень трепетной, взгляните:

«Перед матчем было прекрасно, я плакал. Эти воспоминания я пронесу с собой всю оставшуюся жизнь», – делился эмоциями тренер.

Такие моменты бесценны.