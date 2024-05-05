Ожидаемые очки в Ла Лиге. «Барселона» − лидер, «Мадрид» сильно перебирает

Хави прав, когда ссылается на некоторые данные и утверждает, что в этом сезоне «Барселона» заслуживает большего.

Статистика xPTS (ожидаемые очки), которая учитывает xG (ожидаемые голы) и xGA (ожидаемые пропущенные мячи), показывает, что каталонский клуб в этом сезоне мог бы быть на первом месте Ла Лиги. По данным, которые собирает Understat, «Мадрид» сильно перебрал очков и должен был быть на второй строке.

1. «Барселона» − 70,2 очка

2. «Мадрид» − 70,1 очка

3. «Атлетико» − 61,1 балла

4. «Атлетик» − 57,1 балла

5. «Жирона» − 56,4 балла

«Мадрид» значительно превосходит свои реальные показатели благодаря тому, что у них есть игроки, которые забивают больше ожидаемого. Например, Джуд Беллингем забил на пять голов больше, чем должен был. В целом, «сливочные» набрали на 17 очков больше («Барса» всего на три), что просто безумие.

Однако «Мадрид» не единственный клуб, который настолько пользуется удачей. «Жирона», которая вчера обыграла «Барселону» и вышла на вторую строку, перебрала аж целых восемнадцать баллов. Без них она была бы всего пятой.