Криштиану Роналду выпустил шампанское с названием The 777 Goals 🍾

Шампанское «777 голов» - это бренд сестры Криштиану Роналду Эльмы Авейру.Свой 777-й гол футболист забил в мае прошлого года, кроме того, цифра «7» сопровождает португальца на протяжении почти всей его карьеры и является частью его личного бренда.

Шампанское «777 голов» было произведено домом Clément Victorin Janvry, расположенным недалеко от города Реймс. При создании этого шампанского были смешаны равные части винограда сортов Пино Нуар и Шардоне урожая 2016 года. Роскошный напиток выпущен ограниченной серией в 777 бутылок. Стоимость одной бутылки символически составляет 1777 евро.