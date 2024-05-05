📹«ПСВ» стал чемпионом Голландии, а спортивный директор клуба зажег в раздевалке. Он пришел в команду прошлой зимой

Вы в танцах!

Голландский «ПСВ» Петера Боса в 32 туре победил дома «Спарту» (4:2) и впервые за шесть лет стал чемпионом страны. Последние три года эйндховенцы неизменно становились вторыми, уступая дважды «Аяксу» и «Фейеноорду».

На этот раз «ПСВ» решил не откладывать разборки за титул до последнего тура и оформил все за два матча до конца. «Фейеноорд», который уже точно будет вторым, может готовиться к новому сезону с новым тренером, ведь Арне Слот с высокой вероятностью займет место в «Ливерпуле».

Тем временем в раздевалке «ПСВ» было очень жарко. Если различные забавные штуки от футболистов уже не удивляют, то от спортивного руководства − более чем. В празднование в обнимку с одним из игроков ворвался спортивный директор клуба Эрни Стюарт. Сперва они танцевали вдвоем, а затем американец устроил шикарное соло.

До января 2023 года экс-хавбек Эрни Стюарт, который родился в Голландии, но играл за сборную США, работал спортивным директором на второй родине. Однако затем вернулся в Европу и занял пост технического директора «ПСВ», а спустя месяц стал еще и спортивным.