Сильнее ошибиться было невозможно: экс-защитник «Сити», а ныне ТВ-эксперт Мика Ричардс не угадал ни одного полуфиналиста ЛЧ
Да уж, напредсказывал.
В полуфиналах ЛЧ встретятся «Реал», обыгравший «Сити», и «Бавария», во втором вчерашнем матче одолевшая «Арсенал». Вторую пару составят «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».
Перед началом четвертьфиналов эксперты CBS Sports дали свои прогнозы на решающую часть турнира, особенно отличился Мика Ричардс - 0 из 4.
Впрочем его коллега Джейми Каррагер тоже оказался тем еще прогнозистом - угадал двух полуфиналистов.
Эксперта Мики понять можно, он англичанин и работает на английском Тв, он давал предпочтения английским командам.