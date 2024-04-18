Сильнее ошибиться было невозможно: экс-защитник «Сити», а ныне ТВ-эксперт Мика Ричардс не угадал ни одного полуфиналиста ЛЧ

Да уж, напредсказывал.

В полуфиналах ЛЧ встретятся «Реал», обыгравший «Сити», и «Бавария», во втором вчерашнем матче одолевшая «Арсенал». Вторую пару составят «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».

Перед началом четвертьфиналов эксперты CBS Sports дали свои прогнозы на решающую часть турнира, особенно отличился Мика Ричардс - 0 из 4.

Впрочем его коллега Джейми Каррагер тоже оказался тем еще прогнозистом - угадал двух полуфиналистов.