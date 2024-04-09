Главный фанат Роналду продолжает сходить с ума: набил тату с изображением Криша, купил Ламбу в цветах Португалии, а теперь подался в рестлинг

Правда, первый блин комом.

IShowSpeed является ярым фанатом Криштиану Роналду, недавно стример набил татуировку с изображением футболиста.

А до этого он купил машину с Роналду на капоте в цветах сборной Португалии.

А теперь IShowSpeed появился на рестлинг-шоу Wrestlemania 40, одетым в бутылку энергетического напитка Prime Логана Пола, в итоге ютубер закончил вечер, лежащим на комментаторском столе.