Роналду психанул - получил прямую красную и чуть не ударил судью. В карьере великого португальца и до этого были срывы

Не день Роналду.

Криштиану Роналду был удален в матче Суперкубка Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» победил «Аль-Наср» (2:1) в игре Суперкубка Саудовской Аравии. На 86-й минуте главный арбитр показал Криштиану Роналду красную карточку. Португалец был наказан за неспортивное поведение.

Эпизод начался с того, что футболист «Аль-Хилаля» Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но к нему подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.

В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, а затем игрок «Аль-Хилаля» упал на газон, показывая, что португалец ткнул локтем ему в лицо.

Между футболистами команд возникла стычка, а главный арбитр показал Роналду красную карточку. В ответ португалец кулаком замахнулся на арбитра, а потом, покидая поля, поаплодировал.

Впрочем, для Роналду такое поведение - не что-то из ряда вон выходящее. Португалец не единожды позволял себе агрессивное поведение как по отношению журналистам, так и фанатам.