«Барселона» - не самая молодая команда в 1/4 ЛЧ. Тогда кто первый?

В последние годы Хави открыл в «Барселоне» много молодых талантов. Последними звездами стали Ламин Ямаль и Пау Кубарси, которые вышли в старте «блауграны» в 16 и 17 лет соответственно.

Эктор Форт, Фермин Лопес, Педри, Гави, Марк Гиу и Витор Роке также успели зарекомендовать себя, причем большинству из них еще не исполнился 21 год.

Несмотря на это, каталонцы - не самая молодая команда среди четвертьфиналистов Лиги чемпионов в этом сезоне.

По данным Diario Sport, «ПСЖ» с небольшим отрывом опередил их со средним возрастом 24,45 года - «Барса» занимает второе место с показателем 24,8.