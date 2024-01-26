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Один из самых известных фанатов Роналду по прозвищу Speed опубликовал очень странное видео - ему попался Криш в одном из паков EA Sports FC 24

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Что с ним случилось, когда он все осознал?

Даррен Уоткинс-младший родился 21 января 2005 гогда, сейчас ему 17 лет, широкую известность получил как блогер IShowSpeed ​​(или просто Speed, ​​или Speedy). Это американский YouTube-блогер, футболист, хип-хоп музыкант и комик.

Стример в настоящее время проживает в Цинциннати, штат Огайо, где помимо стримов снимает музыкальные клипы. В футбольном мире Даррен приобрел известность благодаря своей любви к Криштиану Роналду, за которым он частенько следует по миру, а недавно познакомился лично.

Встреча года: ISHOWSPEED и Криштиану Роналду

На днях Speed провел очередной стрим, на котором он раскрывал паки игроков в EA FC 24 - когда американцу выпал Роналду, с ним явно что-то произошло.

1 комментарий
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Какое же днище. Зачем это постить на Sports.ru? Это максимально мерзко и не имеет никакого отношение к спорту.
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