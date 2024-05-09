Анализ отмены гола Де Лигта в матче с «Мадридом» показал судейскую ошибку. Арбитром недовольны в УЕФА

Противостояние «Баварии» и «Мадрида» в полуфинале Лиги чемпионов закончилось победой «сливочных». Обсуждение ответной встречи команд свелось к одному эпизоду: отмененному голу Де Лигта в концовке матча при счете 2:1 в пользу подопечных Анчелотти.

На 13-й добавленной минуте мюнхенцы создали опасную атаку у ворот соперника. После заброса Киммиха мяч попал к Мюллеру. Томас головой скинул на Де Лигта, который и сумел сравнять.

Главный арбитр Шимон Марчиняк увидел, как лайнсмен поднимает флаг, фиксируя офсайд у Мазрауи или Де Лигта. Поляк не стал дожидаться завершения эпизода и свистнул за мгновение до передачи Мюллера. Поскольку мяч оказался в воротах Лунина уже после свистка, VAR не смог вмешаться и проверить эпизод.

Эксперты испанского портала Archivo VAR, специализирующегося на аналитике решений арбитров, разобрали момент и пришли к выводу, что судейская бригада ошиблась.

«Рюдигер поднял ногу, поэтому вертикаль должна быть опущена. Офсайда нет. Марчиняк свистнул рано, не дав VAR возможности рассмотреть это действие.

Арбитр, полностью игнорируя действующие правила судейства, прервал игру всего за секунду до того, как Де Лигт отправил мяч в ворота Лунина. Хотя это правда, что игроки «Реала» снижают интенсивность обороны, услышав свисток, мяч, как бы то ни было, оказался в сетке», – комментируют эпизод эксперты Archivo VAR.

Судейская бригада признала свою ошибку. После игры Де Лигт рассказал, что лайнсмен перед ним извинился. Прощения боковой попросил и у Тухеля.

Как стало известно Archivo VAR, в УЕФА от работы польской бригады арбитров тоже не в восторге. Высший орган европейского футбола «уделил большое внимание» ошибке Марчиняка, который не дал команде доиграть эпизод. Перед началом сезона УЕФА заострял внимание своих специалистов на ситуациях, подобных той, что произошла в концовке игры «Мадрида» и «Баварии».

А вот, какие комментарии под публикацией Archivo VAR в X оставляют болельщики:

💭 «Это возмутительно, они не взяли ни одной ЛЧ, не совершив исторического ограбления».

💭 «Тухель только что сказал, что судья попросил у них прощения, потому что он ошибся! Какой скандал... Еще одно ограбление от «Вардрида»!»

💭 «Это напоминает то, что случилось в матче «Мадрида» с «Альмерией» . Теперь это увидела вся Европа. Но ничего не поменяется».

💭 «Офсайд определяется по плечу. В данном случае Де Лигт был ближе Рюдигера. Вот и все!»

💭 «А что-то новое скажете? Хуже всего, что «Мадрид» и его фанаты гордятся такой победой».

💭 «Единственное, что имеет значение, это то, что «Реал» победил».

Коллеги Марчиняка разделяют точку зрения экспертов Archivo VAR. Матеу Лаос назвал решение поляка катастрофой, с ним согласен и Павел Фернандес.

Так или иначе, «Мадрид» поборется за 15-й трофей Лиги чемпионов. В финале, который пройдет 1 июня на «Уэмбли», подопечных Анчелотти ждет дортмундская «Боруссия».

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