«Боруссия» заработает больше, если проиграет в финале ЛЧ. Чтоо?

Дортмундская «Боруссия» проводит мегауспешный сезон: выбралась из «группы смерти» и вышла в финал Лиги чемпионов. А еще при любом завершении сезона получит приличную сумму денег.

Летом 2023 года «Дортмунд» продал очередную звезду, на этот раз мадридскому «Реалу» – отпустили Джуда Беллингема за 130 млн евро.

В контракте англичанина с «Реалом» есть пункт, что в случае победы Беллингема в Лиге чемпионов «Боруссия» получит 25 млн евро. Это больше, чем призовые от УЕФА – 20 млн евро за победу в ЛЧ.