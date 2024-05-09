1 мин.

Тухель обвинил судей в предвзятости к «Реалу», но после матча остановил Переса и предложил обняться. И перекинулся парой фраз

8

Томас Тухель был недоволен решением главного арбитра завершить матч во время последней атаки «Баварии», мюнхенцы забили уже после свистка – Шимон Марчиняк зафиксировал офсайд, не позволив доиграть эпизод.

Немецкий тренер обвинил арбитров в предвзятости, заявив, что «Сантьяго Бернабеу» оказывает влияние на судей» и что «на другой стороне поля такого бы не произошло».

Однако даже после таких слов Тухель не прошел мимо президента «Реала» Флорентино Переса. Томас приостановил президента и предложил обняться.

logoРеал Мадрид
logoКлубы
logoБавария
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФлорентино Перес
logoТомас Тухель