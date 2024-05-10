💔 Лучший бомбардир Лиги Европы покинул турнир. Судя по реакции на поражение, Обамеянг очень хотел выиграть трофей 😔

34-летний Пьер-Эмерик Обамеянг проводит великолепный сезон в «Марселе» и, до вчерашнего вечера, он даже мог рассчитывать на солидный трофей - Лигу Европы.

Однако, мечтам не суждено было сбыться, поскольку «Аталанта» уверенно переиграла французов в ответном матче полуфинала турнира (3:0). Болезненное поражение сильно сказалось на состоянии Обамеянга.

А как иначе? Пьер-Эмерик, скорее всего, станет лучшим бомбардиром турнира. На его счету 10 мячей, тогда как у ближайшего преследователя Джанлуки Скамакки лишь шесть. И вряд ли он оформит покер в финальном матче с «Байером».

По последним слухам, Обамеянг может летом вернуться в «Барселону».