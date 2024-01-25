Луису Суаресу исполнилось 37 - в командном коридоре он получил в честь праздника настоящего «леща» от Месси😅

Уругваец такого не ожидал от друга.

За «Интер Майами» с недавнего времени выступают бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

Правда в недавнем товарищеском матче с «Далласом» клубу из Флориды это не помогло - проиграли «Далласу» 0:1. Альба отыграл полный матч. Месси, Суареса и Бускетса заменили на 64-й минуте.

А вчера команда отмечала день рождения Луиса Суареса - команда устроила 37-летнему уругвайцу поздравительный коридор, в котором он получил чувствительного леща от Лео Месси.

«С каких пор ты даешь «подзатыльники» в коридоре, идиот?» - вот как отреагировал на это Луис. Разумеется, все на позитиве.