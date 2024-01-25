Гаспачо
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Луису Суаресу исполнилось 37 - в командном коридоре он получил в честь праздника настоящего «леща» от Месси😅

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Уругваец такого не ожидал от друга.

За «Интер Майами» с недавнего времени выступают бывшие футболисты «Барселоны» Лионель Месси, Луис Суарес, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

Правда в недавнем товарищеском матче с «Далласом» клубу из Флориды это не помогло - проиграли «Далласу» 0:1. Альба отыграл полный матч. Месси, Суареса и Бускетса заменили на 64-й минуте.

А вчера команда отмечала день рождения Луиса Суареса - команда устроила 37-летнему уругвайцу поздравительный коридор, в котором он получил чувствительного леща от Лео Месси.

«С каких пор ты даешь «подзатыльники» в коридоре, идиот?» - вот как отреагировал на это Луис. Разумеется, все на позитиве.

6 комментариев
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Действительно, настоящие мужики "кусь" делают, а не поглаживают по спине 😂
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Суарес как обычно возмущается 🤣
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Ответ Camry163
Действительно, настоящие мужики "кусь" делают, а не поглаживают по спине 😂
"Кусь" - врагам, "леща" - друзьям :)
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А мог бы и укусить помимо дружеского лещика)))) Друзья снова в одной команде, не скучают))) 💪
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Только заметил что Альба это мини версия Суареса
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позабавила фраза "настоящего леща", как всегда кликбейт на уровне
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