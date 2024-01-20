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Фанаты Месси считают, что Мбаппе один из них. Килиан признавался, что его кумир Криштиану, но в его доме заметили особенную вещь

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Килиан Мбаппе считается фанатом Роналду – в середине 2010-х годов его комната была увешана плакатами Криштиану.

Однако фанаты Лионеля Месси верят, что француз «прозрел» и теперь является одним из них, после того как в сети появилось видео экскурсии по дому семьи Мбаппе.

На кадрах, ставших частью интервью с его матерью Файзой Ламари для Envoye Special, видно, как на стене Мбаппе среди прочих заветных вещей гордо красуется футболка Месси с чемпионата мира в рамке.

🗣: «Он буквально один из нас».

🗣: «Мбаппе превратился в фаната Месси».

🗣: «Черепашка-ниндзя всегда был одним из нас. Но он отлично это скрывал».

У француза был короткий, но очень важный период в «ПСЖ», где он играл вместе с Лео. Вместе они завоевали два титула чемпиона Лиги 1 и Суперкубок Франции.

Вполне естественно, что Килиан фанатеет по Месси, испытав на собственном опыте, каково это – играть с главным героем.

13 комментариев
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А если бы у него на стене висела шпага, тогда это значило бы, что он фанат Боярского? из этой логики
+23
-6
+17
Ответ Влад Аронофски
А если бы у него на стене висела шпага, тогда это значило бы, что он фанат Боярского? из этой логики
Без усов и шляпы он был бы обычной канальей 😅
+8
-1
+7
Если это футболка с финала ЧМ22, то грех этим презентом не гордиться.
+3
0
+3
Помню слова Мбапе где он говорит, был я молодым и фанател от Рюналду, а когда вырос я понял что Месси лучший.
+1
0
+1
Ответ Ya Tolik
Если это футболка с финала ЧМ22, то грех этим презентом не гордиться.
Она с матча 1/8 ЧМ в России.
+1
-1
0
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