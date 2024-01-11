В 1998 году сборная Бразилии ехала за вторым подряд Кубком мира: с титулом не вышло, зато реклама Nike стала легендарно

Поучаствовали и Роналдо, и Ромарио, и Роберто Карлос.

В 1994 году спустя 24 года после предыдущего титула чемпионов мира Бразилия в финале против сборной Италии, который завершился со счетом 0:0, смогла выиграть в серии послематчевых пенальти 3:2.

В 1998 году команда ехала во Францию за вторым титулом подряд - в составе «Селесао» был знаменитый Роналдо. Чемпионы дошли до финала, но потерпели поражение от хозяев поля 0:3 - два гола, забитых в первом тайме, на счету Зинедин Зидан.

Перед началом мундиаля появилась легендарная реклама Nike, положившая начало целой серии игровых футбольных реклам.