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В 1998 году сборная Бразилии ехала за вторым подряд Кубком мира: с титулом не вышло, зато реклама Nike стала легендарно

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Поучаствовали и Роналдо, и Ромарио, и Роберто Карлос.

В 1994 году спустя 24 года после предыдущего титула чемпионов мира Бразилия в финале против сборной Италии, который завершился со счетом 0:0, смогла выиграть в серии послематчевых пенальти 3:2.

В 1998 году команда ехала во Францию за вторым титулом подряд - в составе «Селесао» был знаменитый Роналдо. Чемпионы дошли до финала, но потерпели поражение от хозяев поля 0:3 - два гола, забитых в первом тайме, на счету Зинедин Зидан.

Финал чемпионата мира 1998 Бразилия Франция 0:3 — дубль Зидана, смотреть видео - 16 ноября 2022 - Sport24

Перед началом мундиаля появилась легендарная реклама Nike, положившая начало целой серии игровых футбольных реклам.

1 комментарий
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Сборная Бразилии ещё долго не выиграет крупных турниров.
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