«Альянц Арена» — похоже, самый трудный стадион для «Реала». 9 поражений в 13 матчах, 26 пропущенных. Перепишут историю?

Мадрид—Мюнхен — один из самых нелюбимых маршрутов игроков «Реала». Несмотря на статус абсолютно лучшего клуба в Лиге чемпионов, «Альянц Арена» всегда доставляет проблем мадридцам.

В 13 последних встречах «Реал» проигрывал аж девять раз и победил всего трижды. Мадридцы забили 18 мячей, но пропустили 26 и лишь раз сохранили сухарь.

Если учитывать все очные встречи, «Бавария» побеждала в 12 из 26 матчей. «Реал» — 11 раз. Последний раз команды играли между собой в полуфинале ЛЧ-2017/18, дальше прошел «Мадрид».