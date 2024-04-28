Месси ни разу не забивал или ассистировал лишь одному клубу, против которого играл более одного раза. Это клуб РПЛ

Месси продолжает феерить в МЛС, сбивая рекорд за рекордом. В новом сезоне выбил уже 16 баллов по гол+пас в 7 матчах и совсем скоро в лиге не останется команд, которым он не забивал.

За карьеру Лео забил или сделал ассист в матчах против 125 из 130 клубов, с которыми когда-либо играл: это «Бордо», «Торонто», «Граменет» и «Рубин». Однако в мире лишь один клуб, против которого Месси сыграл более одного матча и так и не отличился – казанский «Рубин».

Лео встречался с «Рубином» в 2010-м, на групповой стадии Лиги чемпионов. Уже после первого матча аргентинец, в чьем трофейном шкафу уже был «Золотой мяч», сказал:

«Было очень сложно играть против «Рубина». Вы сами видели, сколько человек у них оборонялось».