🔥 Топ-5 футболистов Джамала Мусиалы: Роналдиньо, Зидан, Роналдо, Месси и Роналду. А теперь, угадайте лучшего 🤔

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала назвал свой список топ-5 футболистов мирового футбола.

«Месси, Роналду, можно ещё добавить Роналдиньо и Зинедина Зидана. И бразильского Роналдо», - сказал 21-летний немец.

Выбирая лучшего из лучших, Мусиала назвал Лионеля Месси.

Это не первый раз, когда Джамалу задавали подобный вопрос.

«Мне трудно называть некоторых игроков, потому что я не видел, как они играют. Это было до моего рождения. Если вы говорите про тех, о ком я слышал, то могу назвать Пеле, Марадону и Герда Мюллера», - признался Мусиала.

Хорошая компания?