📹Неожиданная замена в Шотландии. Судья заставил работников «Сент-Миррена» убрать боллбоя

На девятой минуте матча чемпионата Шотландии между местным «Сент-Мирреном» и «Рейнджерс» защитник гостей Леон Балогун трусцой подбежал к главной трибуне, чтобы вбросить мяч из аута.

Он думал, что дойдет до боковой линии и быстро начнет игру, но не тут-то было. Боллбой не дал мяч в руки Балогуну, а отбросил его в сторону. Защитник не впечатлился и саркастически поаплодировал ему.

Несколько мгновений спустя камеры Sky Sports показали реакцию арбитра Ника Уолша, который по аудиосвязи подал сигнал работникам стадиона, чтобы они приняли меры. Вскоре юношу вывела со стадиона охрана, а фанаты освистали его.

Комментатор Sky Sports Рори Хэмилтон так объяснил происходящее в эфире: «Я думаю, что освистывание вызвано заменой боллбоя», - сказал он. − Нашего друга с ирокезом перевели в другое место».

Затем Sky показал кадры, на которых видно, как мальчика с мячом вдоль кромки поля уводят со стадиона.

Кажется, что шалость не удалась.