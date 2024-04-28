«Бавария» готова продать Киммиха в «Барселону». Но условия немцев - безумие 🤯🫨

По информации Diario Sport, мюнхенская «Бавария» готова продать Йозуа Киммиха в «Барселону» за 50 миллионов евро.

Но есть подвох.

Помимо денежной компенсации, немецкая сторона, как сообщается, настаивает на включении в сделку одного из ключевых игроков сине-гранатовых - Френки де Йонга или Рональда Араухо.

Тем не менее каталонцы рассчитывают подписать Киммиха для укрепления опорной зоны.

Маловероятно, что «Барса» согласится с условиями «Мюнхена», но что бы предложили вы?