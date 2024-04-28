«Бавария» готова продать Киммиха в «Барселону». Но условия немцев - безумие 🤯
По информации Diario Sport, мюнхенская «Бавария» готова продать Йозуа Киммиха в «Барселону» за 50 миллионов евро.
Но есть подвох.
Помимо денежной компенсации, немецкая сторона, как сообщается, настаивает на включении в сделку одного из ключевых игроков сине-гранатовых - Френки де Йонга или Рональда Араухо.
Тем не менее каталонцы рассчитывают подписать Киммиха для укрепления опорной зоны.
Маловероятно, что «Барса» согласится с условиями «Мюнхена», но что бы предложили вы?
то есть за Араухо предлагали 80 но за Киммиха хотят Араухо+50млн, они его с годом контракта за 130млн оценивают 😂👍🔥
без обмена забирайте за 100 и Френки за столько же в МЮ и будет четко + Ромеу обменять на Родри и вообще шик)))