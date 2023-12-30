Эффект Роналду. Ровно год назад португалец стал игроком «Аль-Насра» − сайт лег, а соцсети побили рекорды

Начало большой истории.

Ровно год назад, 30 декабря 2022 года, португальский форвард Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским «Аль-Насром». Этот договор, подписанный на 2,5 года, стал рекордным − 200 млн евро в год, 90 млн из которых − зарплата, а остальное − спонсорские активности.

Когда саудовский клуб объявил о переходе Роналду, официальный сайт «Аль-Насра» перестал подавать признаков жизни.

На момент подписания контракта с португальским форвардом официальный инстаграм «Аль-Насра» насчитывал всего 500 тысяч фолловеров. Спустя год эта цифра составляет 22 млн пользователей.

За год Роналду провел в саудовской команде уже 43 матча, в которых забил 37 мячей и отдал 13 голевых передач. В этом сезоне «Аль-Наср» стал обладателем арабской Лиги чемпионов.

Как Криштиану оказался в Саудовской лиге? Кратко

В начале декабря 2022 года Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал не только «Манчестер Юнайтед», которому принадлежал, но и главного тренера Эрика тен Хага. На тот момент у игрока и коуча был конфликт из-за того, что португалец потерял место в основе и все реже стал выходить на поле. Клуб не стал терпеть такой выходки звездного форварда, сделав его в конце декабря свободным агентом.