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Круть из Суперкубка Египта: прямо во время пресс-конференции одному из тренеров позвонил сам Жозе Моуринью🔥🔥🔥

Тоттенхэм Тоттенхэм
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Решил поздравить с победой.

Рикардо Формузинью сейчас работает главный тренером египетского футбольного клуба «Будущее» (да-да FC Future). Накануне его команда победила в полуфинале египетского Суперкубка - прямо во время послематчевой пресс-конференции Формузинью позвонил другой португальский тренер - Жозе Моуринью. «Простите, ребята, я должен ответить... Это Жозе Моуринью», - сказал Рикардо перед тем, как взять трубку.

Жозе позвонил, чтобы поздравить коллегу с победой - Формузинью долгое время работал помощником Моуринью - сначала в «МЮ», а затем и в «Тоттенхэме».

Ex-Manchester United coach set to take over Egypt's Future FC
Ricardo Formosinho, técnico de The Strongest llegó a Bolivia - Late!
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