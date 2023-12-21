Футбольный ад в Турции: избитый судья, массовые драки, недоигранные матчи - и все это за одну неделю. Что ждать дальше?

Настоящий беспредел.

Все началось 13 декабря - президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил судью после матча турецкой Суперлиги. Судья получил кулаком в лицо – появился фингал. Он сразу решил закончить карьеру

В тот вечер «Анкарагюджю» упустил победу над «Ризеспором» на 97-й минуте: 1:1, гостей спас Адольфо Гайч, арендованный у ЦСКА.

Главный арбитр Халил Мелер в первом тайме отменил гол «Анкарагюджю» после вмешательства ВАР, а на 50-й минуте удалил форварда Али Соу – и после 1:1 президент «Анкарагюджю» обезумел.

После финального свистка Фарук Коджа в сопровождении помощников выбежал на поле и кулаком ударил Мелера в лицо. Арбитр рухнул на землю и получил еще несколько ударов ногами от помощников Коджи. В итоге глава футбольной федерации посвил на паузу весь турецкий футбол. Но не помогло.

После паузы, вызванной нападением президента «Анкарагюджю» на судью, случилсяновый скандал.

Президент «Истанбулспора» Экмель Фаик Сариалиоглу увел команду с поля из-за того, что арбитр засчитал гол.

И вот вчера произошел новый скандал - массовая драка между игроками в матче 2-го дивизиона чемпионата Турции.

Инцидент произошел во время матча «Бурсаспора» и «Диярбакырспора» в рамках 18-го тура 2-й лиги Турции. При счете 2:0 в пользу «Диярбакырспора» игрок гостей Буньямин Гезер, забивший второй гол, повздорил с игроком «Бурсаспора» Чагатаем Йылмазам.

После того, как Йылмаз получил красную карточку, между игроками команд завязалась драка, в которую пришлось вмешиваться полиции. Во время потасовки болельщики бросали с трибун на поле различные предметы.

В общей сложности красные карточки по итогам инцидента получили три футболиста «Диярбакырспора» и два игрока «Бурсаспора». Также сообщается, что игроки «Бурсаспора» погнались за игроком «Диярбакырспора», когда тот попытался убежать в раздевалку.

Это явно не конец, хоть турецкие футбольные власти приняли экстраординарные меры безопасности - теперь судьи выходят и покидают поле в сопровождении полицейских щитов.