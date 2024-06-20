Киммих не хотел вакцинироваться от COVID-19 и получил много критики. Его решение подпортило отношения с «Баварией» и друзьями

Хавбек «Баварии» Йозуа Киммих был одним из немногих футболистов, кто во время пандемии коронавируса привился не сразу и чей статус был известен всем. О том, что игрок принял такое решение стало известно благодаря инсайдам Bild.

В ноябре 2022 года Киммих сдал положительный тест на COVID-19 и пропустил из-за этого четыре матча «Баварии» − 17 дней. Причем из-за болезни у хавбека было небольшое повреждение легких. После того, как Йозуа сам перенес вирус, он решил вакцинироваться.

«Мне повезло, что мои симптомы были легкими. К сожалению, тесты показали, что в моих легких есть немного жидкости, − рассказывал футболист. − Это значит, что мне нужно взять перерыв в 10 дней или около того, прежде чем я смогу вернуться к тренировкам. В противном случае есть опасность, что жидкость попадет в сердце, и это приведет к более долгосрочным последствиям».

«Мне было трудно справиться со своими страхами и опасениями, поэтому я так долго не решался, − говорил он в 2021 году интервью ZDF. − Я думал, что смогу защитить себя от вируса, если буду придерживаться всех правил и регулярно сдавать анализы». При этом игрок признал, что сделать вакцину нужно было раньше.

Недавно вышел документальный фильм немецкого телеканала ZDF, который на протяжении последних нескольких лет сопровождал игрока и вел хронику его жизни. В интервью, записанном в марте 2022 года, игрок рассказал, как его решение не вакцинироваться сразу повлияло на отношение к нему в клубе.

«Тогда я долго чувствовал себя брошенным на произвол судьбы. Я в клубе уже почти семь лет, и вокруг меня было не так много скандалов. Это был первый случай (разговоры о вакцинации), когда я заметил реакцию клуба, которая меня разочаровала и обидела».

«В августе 2021 года я продлил контракт с целью в течение ближайших четырех лет второй раз выиграть Лигу чемпионов. Я по-прежнему хочу этого добиться. Но, тем не менее, то чувство доверия, которое испытывал к клубу раньше, было разрушено. Когда говорю с тем или иным человеком, я никогда не знаю, что из нашего разговора станет достоянием общественности. Не то, что бы доверие можно было бы восстановить за один-два разговора».

«Мы дошли до момента, когда сказали: это пандемия невакцинированных. А человек, который выступает за невакцинированных, − Йозуа Киммих. Значит, он тоже ответственен за пандемию. Это заставило меня задуматься: «Разве это моя работа как профессионального спортсмена − убеждать людей делать прививки?» Это задача политиков, ученых, экспертов. Но это не моя работа».

Это было действительно жестокое время. Когда у тебя есть друзья, которые говорят тебе, что если бы ты сделал прививку, то их было бы меньше... Один друг сказал мне, что если бы я сделал прививку, то умерло бы меньше людей. Это жестоко. Если у вас нет семьи, это может добить тебя».

Кроме этого Киммих затронул тему увольнения Нагельсманна, вокруг которой было много различных слухов.

«Я не согласен с тем, что тренер потерял раздевалку. Можно оправдать увольнение тем, что он не был успешен в Бундеслиге, но это не тот случай, когда мы, игроки, постоянно жаловались на тренера. Я думаю, что общение должно было проходить по-другому».