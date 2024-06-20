📹Катеначчо против тики-таки. Болельщики сборных Италии и Испании сыграли на улицах Гельзенкирхена

В центральном матче второго тура группового этапа Евро-2024 сборная Испании сыграет против сборной Италии. За последние годы это противостояние стало классическим, а итальянцы считают испанцев своим непримиримым соперником.

Однако на улицах Гельзенкирхена, где на местной «Фельтинс-Арене» пройдет игра, прошел импровизированный матч-дружбы в формате «три на три».

Судя по короткому ролику, встреча была довольно короткой и её судьбу решил один гол, который забили испанцы. Их радости не было предела, но у итальянцев будет шанс отыграться в реальной игре на стадионе.

Ни чуррос, ни спагетти не пострадали, а вот насчет немецкого пива такой информации нет.