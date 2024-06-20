Килиан Мбаппе появился в защитной маске на тренировке сборной Франции🐢

Одна из главных интриг предстоящего второго тура Евро-2024 раскрыта – Килиан Мбаппе появился в своей игровой маске.

Напомним, что звезде сборной Франции сломали нос в первом матче группы D с Австрией.

Позже Килиан даже предложил накидать ему идей относительно защитной маски – все сразу же представили его в образе черепашки-ниндзя, но реальность будет немного иной.

Футболист предпочел маску в цвет национально флага. Ранее газета Le Figaro с ообщала, что Мбаппе не сыграет в оставшихся двух матчах группового раунда чемпионата Европы. Будем ждать возвращения француза на поле в плей-офф.