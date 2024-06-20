Диего Форлан меняет штрафные удары на бэкхенды, блистая в теннисных турнирах🎾

Диего Форлан известен болельщикам по всему миру тем, что забивал голы за свою блестящую 21-летнюю игровую карьеру.

Сейчас Форлану 45 лет, и бывший нападающий меняет штрафные удары на бэкхенды во время участия в теннисном туре ITF.

Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» завершил карьеру в 2019 году после выступления в Гонконге за «Китчи».

С тех пор он занялся тренерской деятельностью, периодически управляя «Пеньяролем» и «Атенасом» в своем родном Уругвае.

Помимо тренерской работы, Форлан после выхода на пенсию также активно развивается в теннисе. На этой неделе бывший нападающий отправился в Перу, чтобы принять участие в турнире ITF MT1000.

Форлан выступает в категории 45+ и добился там немалого успеха. Он победил чилийца Гонсало Каррено со счетом 6–0, 6–2 в первом раунде, а затем Пабло Рохаса-Холха со счетом 6–3, 6–3 и вышел в четвертьфинал.

Это не первый раз, когда Форлан участвует в теннисных турнирах. В июле прошлого года Форлан боролся на грунтовом корте в турнире для 35+ в Монтевидео и дошел до четвертьфинала. Затем он пробился в полуфинал турнира в категории 40+ в Пунта-дель-Эсте, а затем еще раз выступил в финальной четверке в категории 45+ в Монтевидео в феврале.