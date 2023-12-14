Вчера был сыгран последний матч группового этапа ЛЧ в истории: со следующего сезона нас ждет совершенно другой формат турнира😱
Будем вспоминать с ностальгией.
Нынешний сезон ЛЧ последний в нынешнем формате. Произойдет увеличение количества команд с 32 до 36, и будет введена швейцарская система.
Деления на группы большу не будет - 36 команд будут формировать единую турнирную таблицу по этой самой швейцарской системе. У клубов будет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде), календарь при этом заранее не будет определен: соперники выбираются по схожим результатам, то есть победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими. Всего будет сыграно 144 матча вместо нынешних 96.
Восемь матчей Лиги чемпионов будут распределены на 10 недель, после завершения розыгрыша первые восемь команд в таблице напрямую выходят в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е разыгрывают дополнительный турнир (играют по два матча), по результатам которого определяется вторая восьмёрка участников.
С 1/8 и до финала – привычный турнир на вылет, хотя изначально была идея сделать одноматчевые полуфиналы - не решились.
В таком случае люди начнут требовать Суперлигу, а на ЛЧ будут смотреть как на олимпийский футбол)
И еще, меня жестко напрягает тот факт, что заранее не известен следующий соперник, как то запланировать выезд на матч уже не получиться.
"Швейцарка" предполагает, что соперник каждый раз определяется заново на основании текущих результатов. В новой ЛЧ будет по-другому. Сначала 36 команд разбивают на 4 корзины по 9 команд. Потом жеребьевкой сразу определяют 8 соперников: по 2 из каждой корзины. С каждой командой игра проходит один раз, с кем-то дома, с кем-то в гостях.
По итогам жеребьевки формируется календарь и все, погнали играть.
То есть по сути это не "швейцарка", а гладкий чемпионат на 36 команд, в котором провели 8 туров. Вот на что это будет похоже.
Так что все будут знать своих соперников заранее, все смогут просчитать логистику, не переживайте.
Так сколько в итоге ?