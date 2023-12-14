Гаспачо
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Вчера был сыгран последний матч группового этапа ЛЧ в истории: со следующего сезона нас ждет совершенно другой формат турнира😱

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Будем вспоминать с ностальгией.

Нынешний сезон ЛЧ последний в нынешнем формате. Произойдет увеличение количества команд с 32 до 36, и будет введена швейцарская система.

Деления на группы большу не будет - 36 команд будут формировать единую турнирную таблицу по этой самой швейцарской системе. У клубов будет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде), календарь при этом заранее не будет определен: соперники выбираются по схожим результатам, то есть победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими. Всего будет сыграно 144 матча вместо нынешних 96.

Восемь матчей Лиги чемпионов будут распределены на 10 недель, после завершения розыгрыша первые восемь команд в таблице напрямую выходят в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е разыгрывают дополнительный турнир (играют по два матча), по результатам которого определяется вторая восьмёрка участников.

С 1/8 и до финала – привычный турнир на вылет, хотя изначально была идея сделать одноматчевые полуфиналы - не решились.

16 комментариев
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Пздс какой то а не формат! Чеферина срочно нужно на нары или будет ток хуже! По ходу такие гениальные идеи дают шейхи!
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Все рекорды результативности в Лиге Чемпионов будут переписаны.
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Еще больше нагрузка на футболистов...
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Ответ Низом Хурсанов
Пздс какой то а не формат! Чеферина срочно нужно на нары или будет ток хуже! По ходу такие гениальные идеи дают шейхи!
А не все ли равно? России про этот турнир можно забыть…
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Мне так кажется или они просто убивают великую Лигу Чемпионов?
В таком случае люди начнут требовать Суперлигу, а на ЛЧ будут смотреть как на олимпийский футбол)
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Ну , посмотрим, что это за формат . Только работы футболистам намного прибавиться.
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Ради бабла можно саудитов сразу туда позвать. И, конечно, Интер Майами.
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Ну и как планировать поездки, отели и т.д ???? 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Чефер, алё!!!
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худшая идея уефа за всю историю футбола. особенно с дополнительным турниром для второй восьмерки участников
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Количество мусорных матчей увеличиться в разы. Большинство как смотрело один-два матча с топ вывеской в туре, так и будут смотреть, тогда зачем все это? При этом команды из нижней части таблицы уже к середине отбора потеряют все шансы на выход из группы, что приведет к большому количеству, по сути, товарищеских матчей, не думаю что зрителям это нужно, даже в нынешней ЛЧ в некоторых группах после 4го тура все ясно было
И еще, меня жестко напрягает тот факт, что заранее не известен следующий соперник, как то запланировать выезд на матч уже не получиться.
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Полная глупость...
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И здесь эта чушь про швейцарскую систему. Ну почитайте регламент!
"Швейцарка" предполагает, что соперник каждый раз определяется заново на основании текущих результатов. В новой ЛЧ будет по-другому. Сначала 36 команд разбивают на 4 корзины по 9 команд. Потом жеребьевкой сразу определяют 8 соперников: по 2 из каждой корзины. С каждой командой игра проходит один раз, с кем-то дома, с кем-то в гостях.
По итогам жеребьевки формируется календарь и все, погнали играть.
То есть по сути это не "швейцарка", а гладкий чемпионат на 36 команд, в котором провели 8 туров. Вот на что это будет похоже.
Так что все будут знать своих соперников заранее, все смогут просчитать логистику, не переживайте.
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Дают ещё один шанс Суперлиге с таким регламентом.
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Автор пишет, что команды играют 8 матчей (4 дома, 4 выезд), на картинке написано 10 (5/5).
Так сколько в итоге ?
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То есть календаря не будет? А как решать вопросы с логистикой, если неизвестно, с кем и где будешь играть в следующем туре? Если у клубов ещё есть частные самолёты, то что с болельщиками?
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Зашибись что творят с Лигой Чемпионов... То стандартный турнир (только чемпионы лиг + победитель прошлого сезона Кубка Чемпионов) не устраивал (типа как из-за раннего вылета топовых команд), то группы ввели, то стали вице-чемпионов добавлять, постепенно добавляя и немедалистов из топовых лиг, то теперь к типакруговому турниру пришли... Что дальше теперь? Кубок УЕФА/Лигу Европы пусть ещë убьют, как Кубок Обладателей Кубков в своë время убили... 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
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