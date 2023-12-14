Вчера был сыгран последний матч группового этапа ЛЧ в истории: со следующего сезона нас ждет совершенно другой формат турнира😱

Будем вспоминать с ностальгией.

Нынешний сезон ЛЧ последний в нынешнем формате. Произойдет увеличение количества команд с 32 до 36, и будет введена швейцарская система.

Деления на группы большу не будет - 36 команд будут формировать единую турнирную таблицу по этой самой швейцарской системе. У клубов будет по восемь матчей (четыре — дома, четыре — на выезде), календарь при этом заранее не будет определен: соперники выбираются по схожим результатам, то есть победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими. Всего будет сыграно 144 матча вместо нынешних 96.

Восемь матчей Лиги чемпионов будут распределены на 10 недель, после завершения розыгрыша первые восемь команд в таблице напрямую выходят в 1/8 финала, а команды с 9-го по 24-е разыгрывают дополнительный турнир (играют по два матча), по результатам которого определяется вторая восьмёрка участников.

С 1/8 и до финала – привычный турнир на вылет, хотя изначально была идея сделать одноматчевые полуфиналы - не решились.