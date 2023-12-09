Месси и Неймар игнорировали партнеров даже во время важных голов. Если празднуют – то только друг с другом

Месси и Неймар – большие друзья еще с давних времен в «Барсе». Аргентинец и бразилец нашли сыгранность на таком уровне, что их связку (разумеется, с Суаресом тоже) считают одной из лучших в современном футболе.

Лео признавался, что ему очень комфортно играть с Неймаром, в том числе поэтому согласился переехать в «Париж». Но болельщики заметили, что их дружба еще сильнее, чем кажется с ТВ-камеры – достаточно выглянут на несколько примеров ниже: Месси и Неймар часто радуются отдельно от команды, даже когда забивают не они. Лео и Ней бегут поздравлять не партнеров, а друг друга.

В 2014-м «Барса» спаслась в тяжелом матче против «Валенсии», Бускетс вырвал победу на 94-й и рванул к угловому флажку – даже прокатился по газону на груди. Серджи очень редко радуется так эмоционально – но причина очевидна: тяжелейшие три очка.

Однако Лео все равно обнял сначала Неймара.

Жереми Матье вколачивает «Мадриду» после подачи со штрафного – Суарес и остальные бегут поздравлять француза с долгожданным голом, но Лео и Ней радуются отдельно.

И еще пара красивых снимков.

Даже во время игры в FIFA радовались отдельно от команды.

Ну очень любят друг друга.

В «Париже» ничего не поменялось: Мбаппе забивает «Сити» и сокращает отставание.

Но Лео и Ней бегут не к Килиану.