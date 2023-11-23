Гаспачо
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Рамос заказал на день рождения сына торт с логотипами клубов – фанатам «Барсы» и «ПСЖ» вряд ли понравится

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Как и подобает любящему отцу, Серхио Рамос отметил день рождения своего 8-летнего сына особым тортом. Он был украшен гербами «Реала» и «Севильи».

Кроме того, глазурью (сине-красного цвета) на торте также стала очень явная отсылка на «Барсу», но фанатам каталонцев это вряд ли понравится.

Похоже, Серхио оценивает оба испанских клуба, за которые он выступал, гораздо выше, чем злейших соперников по Ла Лиге.

Но больше всех явно расстроены болельщики «ПСЖ»: испанец провел два сезона на «Парк де Пренс», но их клуб не удостоился даже небольшой благодарности.

6 комментариев

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filbratuha@yandex.ru
А 8 - это не возраст. Это тайный посыл для Иньесты. Ведь именно он заслуживал золотой мяч, после победы на ЧМ.
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+11
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ZA.RMA
Бред. Синяя(голубая) сторона связана с цветами герба Мадрида, а красная с Севильей.

и всё. не нужно искать подвох там где его нет.
+5
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+5
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Гласящий Истину!
Как быть теперь ПСЖ? Котировки клуба на биржах - резко упали из-за этой новости, из клуба уходят ведущие футболисты, Нассер Аль-Хелаифи потерял большую половину своего состояния, из-за падения азиатского фондового рынка, вызванного этой новостью... Короче половина мировой экономики - летит к чертям собачьим, а всё из-за рамосовского торта!
+2
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+2
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-Real-ist-
Гаспачо-это дно,даже по твоим донным меркам)
0
0
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