Рамос заказал на день рождения сына торт с логотипами клубов – фанатам «Барсы» и «ПСЖ» вряд ли понравится

Как и подобает любящему отцу, Серхио Рамос отметил день рождения своего 8-летнего сына особым тортом. Он был украшен гербами «Реала» и «Севильи».

Кроме того, глазурью (сине-красного цвета) на торте также стала очень явная отсылка на «Барсу», но фанатам каталонцев это вряд ли понравится.

Похоже, Серхио оценивает оба испанских клуба, за которые он выступал, гораздо выше, чем злейших соперников по Ла Лиге.

Но больше всех явно расстроены болельщики «ПСЖ»: испанец провел два сезона на «Парк де Пренс», но их клуб не удостоился даже небольшой благодарности.