Месси — король футбола, но в других спортах талантов мало. Лео сыграл с Суаресом в падел — получилось весело

Лео Месси и Луис Суарес встретились перед Копа Америка. Старые друзья сыграли в падел,и посмотрите на их эмоции — кажется, они получают от этого больше удовольствия, чем от игры в футбол. Хотя у Лео получается не очень.

Падел считается упрощенной версией тенниса, но также требует хорошей физической подготовки. Рамзер ракеток и мяч тоже другие. Многие футболисты играют в падел, чтобы улучшить ловкость и координацию, хотя «Барса» недавно запретила эту игру, чтобы игроки не получали лишних травм.