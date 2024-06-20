Месси — король футбола, но в других спортах талантов мало. Лео сыграл с Суаресом в падел — получилось весело
Лео Месси и Луис Суарес встретились перед Копа Америка. Старые друзья сыграли в падел,и посмотрите на их эмоции — кажется, они получают от этого больше удовольствия, чем от игры в футбол. Хотя у Лео получается не очень.
Падел считается упрощенной версией тенниса, но также требует хорошей физической подготовки. Рамзер ракеток и мяч тоже другие. Многие футболисты играют в падел, чтобы улучшить ловкость и координацию, хотя «Барса» недавно запретила эту игру, чтобы игроки не получали лишних травм.
А потом обижаются на весь мир, когда их кумира никто, кроме недалеких, не признает.