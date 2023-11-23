«Праздновали так, будто снова выиграли ЧМ»: Аргентина от души отметила победу над Бразилией🔥🔥🔥

Отмечали вместе с собственными фанатами.

Команда тренера Лионеля Скалони обыграла Бразилию 1:0 и набрала 15 очков в 6 турах отборочного турнира ЧМ-2026 и возглавляет таблицу. На 2-м месте находится сборная Уругвая (13 очков), на 3-м – сборная Колумбии (12).

Бразилия же впервые в истории проиграла домашний матч квалификации ЧМ.

Бразилия потерпела первое домашнее поражение в истории квалификации на чемпионат мира. Она была единственной южноамериканской сборной, еще не проигрывавшей дома в рамках отбора на ЧМ.

Теперь у Бразилии 65 матчей в отборах на чемпионаты мира. В предыдущих 64 играх у Бразилии была 51 победа и 13 ничьих. В этих играх команда забила 173 гола и пропустила 29. Было всего 5 домашних матчей, в которых Бразилия не забивала: против Колумбии в 2004-м, против Аргентины, Боливии и Колумбии в 2008-м, а также против Венесуэлы в 2009-м. Все эти игры завершились со счетом 0:0.

Кроме того, Бразилия впервые в истории отборов на ЧМ проиграла три матча подряд.