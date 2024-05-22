Алонсо про Крооса: «Он ознаменовал собой целую эпоху, был кумиром этого поколения и уходит на пике»

Теги Байер Хаби Алонсо Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Евро-2024 Футбол

Хаби Алонсо прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил об уходе из футбола после Евро-2024.

«Я думаю, что он принял это решение в тот момент, когда почувствовал, что пришло время. Вот почему я испытываю уважение и восхищаюсь игроком, который ознаменовал собой целую эпоху.

Игрок, который был кумиром этого поколения и который покидает его на пике. И поэтому восхищение и уважение еще больше. Игрок, которого запомнят по его движениям, игровым качествам, конкурентоспособности и который сможет провести свои последние матчи на чемпионате Европы», – сказал экс-игрок «Реала», «Баварии» и главный тренер «Байера».

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3 комментария
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Хаби Алонсо ерунды не скажет.
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Ответ los merengues
Почему-то думается, что Кроос пойдет в итоге по стопам Алонсо.
И возглавит сб. Германии. Надеюсь в будущем.
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Почему-то думается, что Кроос пойдет в итоге по стопам Алонсо.
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