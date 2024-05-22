Алонсо про Крооса: «Он ознаменовал собой целую эпоху, был кумиром этого поколения и уходит на пике»

Хаби Алонсо прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил об уходе из футбола после .

«Я думаю, что он принял это решение в тот момент, когда почувствовал, что пришло время. Вот почему я испытываю уважение и восхищаюсь игроком, который ознаменовал собой целую эпоху.

Игрок, который был кумиром этого поколения и который покидает его на пике. И поэтому восхищение и уважение еще больше. Игрок, которого запомнят по его движениям, игровым качествам, конкурентоспособности и который сможет провести свои последние матчи на чемпионате Европы», – сказал экс-игрок « », «Баварии» и главный тренер « ».