Алонсо про Крооса: «Он ознаменовал собой целую эпоху, был кумиром этого поколения и уходит на пике»
Хаби Алонсо прокомментировал решение Тони Крооса завершить карьеру.
Полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил об уходе из футбола после Евро-2024.
«Я думаю, что он принял это решение в тот момент, когда почувствовал, что пришло время. Вот почему я испытываю уважение и восхищаюсь игроком, который ознаменовал собой целую эпоху.
Игрок, который был кумиром этого поколения и который покидает его на пике. И поэтому восхищение и уважение еще больше. Игрок, которого запомнят по его движениям, игровым качествам, конкурентоспособности и который сможет провести свои последние матчи на чемпионате Европы», – сказал экс-игрок «Реала», «Баварии» и главный тренер «Байера».