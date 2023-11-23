Гаспачо
Блог

Вот, что значит настоящая забота: вратарь сборной Португалии снял с себя пуховик, чтобы голый Криштиану Роналду не замерз на поле🥶

Клубы Клубы
Сборная Португалии по футболу Сборная Португалии по футболу
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Настоящий товарищ.

Португалия – единственная сборная, выигравшая все матчи в отборе на Евро-2024. Сборная Франции в заключительном матче квалификации сыграла вничью с командой Греции (2:2), одержав до этого 7 побед.

Таким образом, португальцы, выигравшие 10 из 10 матчей, остались единственной командой отборочного цикла, набравшей все возможные очки на групповом этапе. Кроме того, португальцы забили в квалификации 36 мячей и пропустили лишь 2 – это также лучшие результаты цикла.

Криштиану Роналду в этом отборочном цикле забил 10 голов и занял 2-е место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Ромелу Лукаку, на счету которого 14 мячей.

В заключительном матче отбора с Исландией Роналду отметился ассистом, а после матча вратарь сборной Руи Патрисиу снял с себя пуховик, чтобы Криш, куда-то подевавший свою футболку, не замерз.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Забота вратаря о Роналду, это такая же забота как рикоберга о климове.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Теперь вратарь точно поедет на Евро
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий