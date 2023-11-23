Вот, что значит настоящая забота: вратарь сборной Португалии снял с себя пуховик, чтобы голый Криштиану Роналду не замерз на поле🥶
Настоящий товарищ.
Португалия – единственная сборная, выигравшая все матчи в отборе на Евро-2024. Сборная Франции в заключительном матче квалификации сыграла вничью с командой Греции (2:2), одержав до этого 7 побед.
Таким образом, португальцы, выигравшие 10 из 10 матчей, остались единственной командой отборочного цикла, набравшей все возможные очки на групповом этапе. Кроме того, португальцы забили в квалификации 36 мячей и пропустили лишь 2 – это также лучшие результаты цикла.
Криштиану Роналду в этом отборочном цикле забил 10 голов и занял 2-е место в списке лучших бомбардиров, уступая лишь Ромелу Лукаку, на счету которого 14 мячей.
В заключительном матче отбора с Исландией Роналду отметился ассистом, а после матча вратарь сборной Руи Патрисиу снял с себя пуховик, чтобы Криш, куда-то подевавший свою футболку, не замерз.
2 комментария