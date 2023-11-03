У Роналду проблемы с его компанией по пересадке волос - испанские налоговики уже начали расследование

Неожиданные подробности коммерческой деятельности португальца.

Компания по пересадке волос, принадлежащая Роналду оказалась в центре внимания налоговых органов Испании.

Согласно сообщению испанского портала El Confidencial, клиника подвергнута расследованию за неуплату НДС на несколько миллионов долларов в период с 2019 по 2021 год.

Налоговое агентство Испании открыло дело на самого Роналду и его клинику по пересадке волос, которая носит название Insparaya.

Защита компании основывается на том, что облысение является болезнью, а значит пересадки волос по закону они освобождены от НДС. Однако, по данным Agencia Tributaria, трансплантации в клинике Рона проводятся только в эстетических целях.