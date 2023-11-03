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У Роналду проблемы с его компанией по пересадке волос - испанские налоговики уже начали расследование

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Неожиданные подробности коммерческой деятельности португальца.

Компания по пересадке волос, принадлежащая Роналду оказалась в центре внимания налоговых органов Испании.

Согласно сообщению испанского портала El Confidencial, клиника подвергнута расследованию за неуплату НДС на несколько миллионов долларов в период с 2019 по 2021 год.

Налоговое агентство Испании открыло дело на самого Роналду и его клинику по пересадке волос, которая носит название Insparaya.

Защита компании основывается на том, что облысение является болезнью, а значит пересадки волос по закону они освобождены от НДС. Однако, по данным Agencia Tributaria, трансплантации в клинике Рона проводятся только в эстетических целях.

8 комментариев

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RUS>
облысение является болезнью? может мне еще инвалидность дадут?
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banchik1
Нелысый шарлатан!
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ddddan 2
Ответ Tazemyrat Tolayew
Вообще то у неё есть законно заработанный недвижимости, везде у неё проблемы по законом
бггг чел ты ничего в жизни не добился и работаешь максимум на стройке,но пытаешься оскорбить роналду,называя его в женском роду
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Фанат футбола 777
Наверное, они просто отказались Руни обслуживать
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mootoo
если НДС на несколько млн не уплачено, сколько же там было клиентов за это время?
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Digger86
Ответ ddddan 2
бггг чел ты ничего в жизни не добился и работаешь максимум на стройке,но пытаешься оскорбить роналду,называя его в женском роду
Да нет же. Он просто безграмотный
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