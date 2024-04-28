Новый рекорд Месси в МЛС. Снова забил и ассистировал, «Интер Майами» идет первым в таблице

В субботу Лионель Месси выдал еще одну выдающуюся игру и помог «Интер Майами» разгромить «Нью-Инглэнд Революшн» 4:1.

Аргентинец забил дважды и ассистировал Луису Суаресу на глазах у 65 000 болельщиков на стадионе Gillette в Бостоне.

Теперь на счету Месси 16 голов и передач в семи матчах - никто в истории МЛС не набирал подобных цифр так быстро.

Благодаря этому результату «Интер Майами» упрочил лидерство в Восточной конференции с 21 очком, команда также идет на первом месте в общей таблице.