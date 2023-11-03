Месси привез «Золотой мяч» в «Интер Майами», а вот болельщикам «ПСЖ» он не собирается показывать свою награду

Он заявил об этом вскоре после церемонии.

Лионель Месси привез свой 8-й «Золотой мяч» в академию «Интер Майами» - дети, как и персонал клуба, были просто в восторге.

А вот болельщикам «ПСЖ» Лео не планирует презентовать «Золотой мяч».

На этой неделе аргентинец выиграл награду в 8-й раз. В сезоне-2022/23 Месси, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции.

На церемонии вручения «Золотого мяча» Месси спросили, не хочет ли он вернуться на «Парк де Пренс» и провести презентацию награды.

«Не уверен, что парижане захотят, чтобы я презентовал «Золотой мяч» на «Парк де Пренс», – сказал Месси с улыбкой.