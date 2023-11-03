Гаспачо
Блог

Месси привез «Золотой мяч» в «Интер Майами», а вот болельщикам «ПСЖ» он не собирается показывать свою награду

Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Интер Майами Интер Майами
Барселона Барселона
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Футбол Футбол

Он заявил об этом вскоре после церемонии.

Лионель Месси привез свой 8-й «Золотой мяч» в академию «Интер Майами» - дети, как и персонал клуба, были просто в восторге.

А вот болельщикам «ПСЖ» Лео не планирует презентовать «Золотой мяч».

На этой неделе аргентинец выиграл награду в 8-й раз. В сезоне-2022/23 Месси, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции.

На церемонии вручения «Золотого мяча» Месси спросили, не хочет ли он вернуться на «Парк де Пренс» и провести презентацию награды.

«Не уверен, что парижане захотят, чтобы я презентовал «Золотой мяч» на «Парк де Пренс», – сказал Месси с улыбкой.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dem
ПСЖ это не надо.
Они счастливы, что «вышвырнули» этого аргентинского самозванца из своего легендарного клуба.
Теперь никто и ничто не помешает выиграть для Парижа самый долгожданный титул - кубок Франции!
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
А зачем ему было привозить ЗМ в Париж? Лео не привозил ЗМ 2021 в Барселону.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nate
Так он уже не игрок ПСЖ. Журналисты опять раздувают ))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алибек Багаутдинов
Ответ dem
ПСЖ это не надо. Они счастливы, что «вышвырнули» этого аргентинского самозванца из своего легендарного клуба. Теперь никто и ничто не помешает выиграть для Парижа самый долгожданный титул - кубок Франции!
👍🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий