Месси привез «Золотой мяч» в «Интер Майами», а вот болельщикам «ПСЖ» он не собирается показывать свою награду
Он заявил об этом вскоре после церемонии.
Лионель Месси привез свой 8-й «Золотой мяч» в академию «Интер Майами» - дети, как и персонал клуба, были просто в восторге.
А вот болельщикам «ПСЖ» Лео не планирует презентовать «Золотой мяч».
На этой неделе аргентинец выиграл награду в 8-й раз. В сезоне-2022/23 Месси, играя за «ПСЖ», стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны. В составе сборной Аргентины Лионель выиграл ЧМ-2022. Он забил 7 голов, стал вторым бомбардиром турнира и был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. В финале сборная Аргентины обыграла команду Франции.
На церемонии вручения «Золотого мяча» Месси спросили, не хочет ли он вернуться на «Парк де Пренс» и провести презентацию награды.
«Не уверен, что парижане захотят, чтобы я презентовал «Золотой мяч» на «Парк де Пренс», – сказал Месси с улыбкой.
Они счастливы, что «вышвырнули» этого аргентинского самозванца из своего легендарного клуба.
Теперь никто и ничто не помешает выиграть для Парижа самый долгожданный титул - кубок Франции!