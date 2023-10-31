Роналдиньо, Неймар, Мбаппе и другие звезды поздравляют Месси с 8-м Золотым мячом 👑

Вот некоторые из реакций футбольных суперзвезд на триумф Лео Месси на церемонии вручения Золотого мяча.

Роналдиньо: «Еще раз поздравляю Лео, ты лучший в мире!!! Очень рад за тебя, брат…Крепко обнимаю».

Андрес Иньеста: «Неумолимый!».

Карлес Пуйоль: «🙌🙌🙌».

Луис Суарес: «Заслуженная награда, друг, слов не хватит, чтобы описать историю, которую ты сотворил и продолжаешь творить в мировом футболе. Нам повезло наблюдать за лучшим! Люблю тебя, толстячок».

Серджи Бускетс: «Поздравлю! Горжусь тобой и всем, чего ты достиг год за годом».

Жорди Альба: «Какой ты крутой, Лео!! Поздравляю с новым Золотым мячом!! Ты лучший!».

Неймар: «Поздравляю, Лео! Ты лучший!».

Килиан Мбаппе: «Поздравляю с наградой, Лео! Ты заслужил ее».