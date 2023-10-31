Гаспачо
Блог

Роналдиньо, Неймар, Мбаппе и другие звезды поздравляют Месси с 8-м Золотым мячом 👑

Серджи Бускетс Серджи Бускетс
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Луис Суарес Луис Суарес
Золотой мяч Золотой мяч
Барселона Барселона
Роналдиньо Роналдиньо
Клубы Клубы
Неймар Неймар
Лионель Месси Лионель Месси
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Вот некоторые из реакций футбольных суперзвезд на триумф Лео Месси на церемонии вручения Золотого мяча.

Роналдиньо: «Еще раз поздравляю Лео, ты лучший в мире!!! Очень рад за тебя, брат…Крепко обнимаю».

Андрес Иньеста: «Неумолимый!».

Карлес Пуйоль: «🙌🙌🙌».

Луис Суарес: «Заслуженная награда, друг, слов не хватит, чтобы описать историю, которую ты сотворил и продолжаешь творить в мировом футболе. Нам повезло наблюдать за лучшим! Люблю тебя, толстячок».

Серджи Бускетс: «Поздравлю! Горжусь тобой и всем, чего ты достиг год за годом».

Жорди Альба: «Какой ты крутой, Лео!! Поздравляю с новым Золотым мячом!! Ты лучший!».

Неймар: «Поздравляю, Лео! Ты лучший!».

Килиан Мбаппе: «Поздравляю с наградой, Лео! Ты заслужил ее».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Flow market Victor Mercedes
величайший, всё выиграл, всё заслужил, ЛУЧШИЙ и ТОЧКА!🔥♥️
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Али Магомедов
LM10 - G.O.A.T.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tazemyrat Tolayew
В ближайшем матча алнассра кто-то не выйдет на поле🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Криштиану, будь мужиком.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил Гутин
Ну одноклубники то ладно, а как же 5 кратный обладатель премии? Неужели не поздравит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий