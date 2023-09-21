Как недавно сказал Неймар, он и Лионель Месси прошли через ад в «ПСЖ». Но для Месси в Париже не все было так мрачно.

«Несмотря на то, что я не очень хорошо провел время в «ПСЖ», я стал там чемпионом мира. Все происходит по какой-то причине», — сказал Месси.

Некоторые фанаты считают, что Месси использовал свое время в «ПСЖ», чтобы подготовиться к чемпионату мира. Сообщалось, что контракт Лео с «ПСЖ» включал пункт, который не позволял его клубу мешать ему играть за Аргентину.

Месси забил семь голов на чемпионате мира в Катаре и стал лучшим игроком, завоевав величайший трофей в своей карьере.

Теперь ожидается, что Лео выиграет свой восьмой «Золотой мяч» после блестящего выступления на чемпионате мира.