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Месси назвал время в «ПСЖ» «не очень хорошим». Но выделил и позитивный момент

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Как недавно сказал Неймар, он и Лионель Месси прошли через ад в «ПСЖ». Но для Месси в Париже не все было так мрачно.

«Несмотря на то, что я не очень хорошо провел время в «ПСЖ», я стал там чемпионом мира. Все происходит по какой-то причине», — сказал Месси.

Некоторые фанаты считают, что Месси использовал свое время в «ПСЖ», чтобы подготовиться к чемпионату мира. Сообщалось, что контракт Лео с «ПСЖ» включал пункт, который не позволял его клубу мешать ему играть за Аргентину.

Месси забил семь голов на чемпионате мира в Катаре и стал лучшим игроком, завоевав величайший трофей в своей карьере.

Теперь ожидается, что Лео выиграет свой восьмой «Золотой мяч» после блестящего выступления на чемпионате мира. 

5 комментариев

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Доброжелатель98
Никаких претензий лично к ПСЖ у него нет.. Месси - Чемпион Мира.. Спасибо Парижу за это время подготовки.. 👏👏👏👍👍👍..
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leon01
я заставлял себя смотреть псж когда он был там,просто понимал ,что надо ловить последние моменты его игры.Просто понимал ,что вряд ли уже застану что-то подобное,да возможно ушло что-то с возрастом....это естественные причины,но иногда ожидание чуда,важнее самого чуда! Моцарт футбола
+3
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Игорь Климов
30 Октября 2023 года в Париже Золотой Мяч получит Лео Месси.🇦🇷
+5
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+2
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Agent Smith
Месси - лучший в мире. Конечно, многим это уже надоело, но это - ФАКТ⚽️
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